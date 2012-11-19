Власти немецкой федеральной земли отказались принимать путинский «диалог»

Руководство федеральной земли обосновало свое решение тем, что конференция потребует слишком больших затрат, которые земля не может пока себе позволить, пишет Лента.ру со ссылкой на Spiegel, источники которого рассказали, что правительство региона не понесло бы практически никаких расходов, так как заинтересованный в хороших отношениях с Россией бизнес взял бы их большую часть на себя.

Официально же Министерство финансов и экономики федеральной земли посчитало, что придется потратить три миллиона евро на само мероприятие и дополнительную работу полиции.

К тому же, власти ссылаются на то, что Баден-Вюртемберг в 2013 году будет организовывать торжества в честь дня объединения Германии, который отмечается 3 октября.

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Между тем в Spiegel появилась информация о том, что власти федеральной земли отказались принимать "Петербургский диалог" из-за нарушения прав человека в России и жесткого приговора панк-группе Pussy Riot.

В пятницу, 16 ноября, в рамках нынешнего "Петербургского диалога" состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, в ходе которой глава немецкого правительства высказала недоумение по поводу приговора Pussy Riot.