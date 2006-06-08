Ющенко призвал украинских студентов в Голландии возвращаться домой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал украинских студентов, которые учатся в Амстердамском университете, со временем вернуться на Родину, чтобы применять здесь приобретенные знания.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, об этом он сказал во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами Амстердамского университета.

В своем выступлении глава государства сосредоточился на европейских устремлениях Украины, отметив, что европейские ценности исторически всегда были присущи нашему государству. В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что наиболее удачной политикой Европейского Союза на данном этапе развития является политика расширения. При этом, по его мнению, евроскептицизм является необходимым временным этапом на пути развития ЕС. «Убежден, что политика расширения ЕС – это политика стабилизации Европы», – отметил Президент.

Говоря о необходимости либерализации визового режима с ЕС для украинских студентов, ученых, журналистов и других категорий граждан, В.ЮЩЕНКО отметил, что это нужно, в первую очередь, для содействия обмену опытом и возвращения Украины к европейским ценностям. «На ваших плечах лучше всего передается демократия», – сказал он, обращаясь к студентам.

В.ЮЩЕНКО ответил на ряд вопросов, которые интересовали студентов университета, в частности, относительно утверждения в Украине свободы слова, отношений Украины с Россией, политики государства в образовательной сфере.

В университете Президент Украины также пообщался с ректором высшего учебного заведения, профессором П. Ван дер ХЕЙДЕНОМ.