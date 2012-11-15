Египет требует от США вмешаться в ситуацию вокруг сектора Газа

Египет потребовал от администрации США незамедлительно вмешаться в ситуацию, складывающуюся вокруг сектора Газа и использовать все свое влияние, чтобы остановить агрессию Израиля в этом палестинском анклаве, заявил в четверг журналистам официальный представитель египетского МИД Амр Рашди.

Он сообщил, что в ходе телефонного разговора между главой МИД Египта Мухаммедом Амром и госсекретарем США Хиллари Клинтон, который состоялся минувшей ночью, египетский министр предупредил, что "в случае продолжения агрессии Израиля против Газы ситуация может выйти из-под контроля и привести к непредсказуемым последствиям".

Как сообщает РИА Новости, Амр призвал США использовать все свое влияние на Тель-Авив и "связи с руководством Израиля", чтобы остановить возрастание напряженности вокруг сектора Газа и заставить Израиль прекратить агрессивные действия. Египет уже отозвал своего посла из Израиля и потребовал созвать чрезвычайные заседания СБ ООН и Совета ЛАГ для обсуждения обстановки в Газе.

Израильские военные, объявившие накануне о начала масштабной операции «Облачный столп», атакуют с земли, воздуха и моря сотни целей на территории сектора Газа. Жертвами бомбардировок стали по меньшей мере 11 палестинцев. По данным израильской армии, за последние 24 часа боевики выпустили 133 ракеты по южным районам Израиля. Обстрелу подверглись города Беер-Шева, Ашдод, Ашкелон, Ган-Явне и другие.