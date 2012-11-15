После израильских авиаударов в секторе Газа продолжаются боевые действия

Вооруженный конфликт обострился в среду, после того, как военные Израиля нанесли более 20 авиаударов в этом районе, сообщает Радио Свобода.

Один из таких ударов убил руководителя вооруженного крыла «Хамаса» Ахмеда аль-Джаабари, за которого члены "Хамаса" пообещали отомстить.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявляет, что его страна готова к любым мерам для защиты своих граждан.

«Мы направили четкий сигнал «Хамасу» и другим террористическим организациям. В случае необходимости силы обороны Израиля готовы расширить эти операции. Мы и впредь будем делать все, чтобы защитить наших граждан», - подчеркнул израильский премьер.

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание за закрытыми дверями по этому вопросу. О результатах заседания еще ничего не известно.