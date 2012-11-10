В Польшу прибыло первое подразделение армии США

На военном аэродроме американцев встречали министр обороны Польши Томаш Семоняк и новый посол США в Польше Стивен Мул: «Моим заданием будет укрепление нашей чрезвычайно близкой дружбы. Также в сфере безопасности», - заявил американский дипломат.

В свою очередь министр Семоняк подчеркнул, что на территории Польши и раньше находились иностранные войска, чего сами поляки, однако, не хотели: «Сегодня наши американские союзники и друзья прибыли сюда по нашему приглашению и являются чрезвычайно желанными гостями во всей Польше», - цитирует Радио Свобода.

Американские военные – пока их 10 – будут дислоцированы на территории 32-й базы тактической авиации в Ласке в рамках программы Aviation Detachment. Вместе с поляками американцы будут готовить базу для регулярных учений с участием самолетов ВВС США Ф-16 и Геркулес. На время учений контингент будет увеличиваться до 250 американских военнослужащих.