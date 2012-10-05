ПАСЕ решила подлить масла в огонь: подготовит спецдоклад по Магнитскому

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил сегодня член российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий после заседания Бюро Ассамблеи.

По его словам, в ходе голосования Бюро фактически разделилось пополам: за подготовку проекта резолюции проголосовали 9 членов Бюро, против – 7.

Согласно решению Бюро готовить доклад и проект резолюции будет Юридический комитет ПАСЕ, который на одном из ближайших заседаний должен определиться по поводу докладчиков по этому вопросу.

Предложение о подготовке резолюции о недопустимости безответственности убийц российского адвоката было зарегистрировано 24 апреля этого года по инициативе депутата из Нидерландов Питера Отмцигта.

Как сообщалось, 37-летний аудитор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management С.Магнитский, который обвинялся в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, умер в больнице СИЗО "Матросская тишина" в Москве 16 ноября 2009 года. До перевода в «Матросскую тишину» он 11 месяцев содержался в Бутырском СИЗО.

По данным следствия, смерть С.Магнитского наступила вследствие того, что ему своевременно не оказали медицинскую помощь.

Ранее ПАСЕ приняла критическую резолюцию по ситуации в России, где призвала улучшить ситуацию с гражданскими правами и незавимостью судов. Россия же отказалась ее выполнять.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, заявил: "Не считаем такие формулировки и призывы уместными и, безусловно, к ним прислушиваться не будем", - подчеркнул он.