ПАСЕ решила подлить масла в огонь: подготовит спецдоклад по Магнитскому
Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы решило подготовить специальный доклад относительно дела российского юриста Сергея Магнитского.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил сегодня член российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий после заседания Бюро Ассамблеи.
По его словам, в ходе голосования Бюро фактически разделилось пополам: за подготовку проекта резолюции проголосовали 9 членов Бюро, против – 7.
Согласно решению Бюро готовить доклад и проект резолюции будет Юридический комитет ПАСЕ, который на одном из ближайших заседаний должен определиться по поводу докладчиков по этому вопросу.
Предложение о подготовке резолюции о недопустимости безответственности убийц российского адвоката было зарегистрировано 24 апреля этого года по инициативе депутата из Нидерландов Питера Отмцигта.
Как сообщалось, 37-летний аудитор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management С.Магнитский, который обвинялся в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, умер в больнице СИЗО "Матросская тишина" в Москве 16 ноября 2009 года. До перевода в «Матросскую тишину» он 11 месяцев содержался в Бутырском СИЗО.
По данным следствия, смерть С.Магнитского наступила вследствие того, что ему своевременно не оказали медицинскую помощь.
Ранее ПАСЕ приняла критическую резолюцию по ситуации в России, где призвала улучшить ситуацию с гражданскими правами и незавимостью судов. Россия же отказалась ее выполнять.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, заявил: "Не считаем такие формулировки и призывы уместными и, безусловно, к ним прислушиваться не будем", - подчеркнул он.