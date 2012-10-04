Путин отказался выполнять резолюцию ПАСЕ по России

С таким заявлением выступил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, пишет Лента.ру со ссылкой на СМИ.

"Не считаем такие формулировки и призывы уместными и, безусловно, к ним прислушиваться не будем", - подчеркнул он.

ПАСЕ одобрила резолюцию по ситуации в России 2 октября.

В документе критиковались приговоры Pussy Riot и Михаилу Ходорковскому. Как говорилось в резолюции, эти судебные решения "были восприняты, главным образом, как знак того, что судебная власть в России по-прежнему подвергается политическому давлению и влиянию со стороны исполнительной власти".

Кроме того, европейцы обратили внимание на ужесточение российского законодательства в последние месяцы.