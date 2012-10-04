Путин отказался выполнять резолюцию ПАСЕ по России
10:21, 04 октября 2012Мир
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Россия не будет выполнять рекомендации, которые содержатся в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Пресс-секретарь Путина: безусловно прислушиваться не будем
С таким заявлением выступил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, пишет Лента.ру со ссылкой на СМИ.
"Не считаем такие формулировки и призывы уместными и, безусловно, к ним прислушиваться не будем", - подчеркнул он.
ПАСЕ одобрила резолюцию по ситуации в России 2 октября.
В документе критиковались приговоры Pussy Riot и Михаилу Ходорковскому. Как говорилось в резолюции, эти судебные решения "были восприняты, главным образом, как знак того, что судебная власть в России по-прежнему подвергается политическому давлению и влиянию со стороны исполнительной власти".
Кроме того, европейцы обратили внимание на ужесточение российского законодательства в последние месяцы.
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