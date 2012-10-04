МИД РФ говорит, что арестованные в США - не русские шпионы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом официальный представитель МИД России Александр Лукашевич сказал сегодня на брифинге в Москве.

«Мы внимательно следим за ситуацией, которая складывается вокруг группы лиц, среди которых есть и российские граждане. По поступающей информации их обвиняют в незаконных поставках изделий микроэлектроники», - сказал А.Лукашевич.

Он сообщил, что американская сторона проинформировала Россию, что обвинение носит уголовных характер и не касается какой-либо разведывательной деятельности. «Переданные нам материалы этого дела сейчас изучаются», - сообщил он.

При этом А.Лукашевич заявил, что МИД РФ обеспокоен тем, что американские власти не уведомили российские консульские учреждения о факте аресте граждан РФ. По его словам, сейчас российские дипломаты в США добивается встречи со всеми арестованными россиянами. До сих пор консул РФ пообщался с одним из арестованных в зале суда, где принималось решение об избрании меры пресечения.

Вчера, 3 октября, минюст США обнародовал фамилии 11 человек, которых обвиняют в незаконном вывозе из США высокотехнологичной микроэлектроники якобы в интересах российских военных и спецслужб. Восемь из них уже арестованы. Главным подозреваемым считается Александр Фишенко - гражданин США, который, по версии американского правосудия, занимался незаконными поставками через свою фирму Arc Electronics.

Как сообщал УНИАН, последний «шпионский» скандал с российскими разведчиками произошел два года назад. Так, 10 июня 2010 года американские власти задержали 11 человек по обвинению в работе на российские спецслужбы. Десятерым из них были предъявлены обвинения в шпионаже и отмывании денег.

По версии властей, все они работали на российскую разведку под прикрытием и выполняли различные задания, в частности, собирали информацию о разработках в области вооружения. Также в их задачи входило налаживание контактов с влиятельными лицами. Генеральный прокурор США Эрик Холдер заявлял, что Россия платила своим агентам "сотни тысяч долларов".

8 июля состоялся суд, на котором обвиняемые частично признали свою вину. Взамен судья приговорила их к срокам, которые они уже отбыли в заключении, и распорядилась немедленно депортировать. На следующий день шпионы прибыли в Вену, где их обменяли на четверых россиян, ранее помилованных Президентом РФ Дмитрием Медведевым.