В Киргизии арестовали лидеров оппозиции

Камчибека Ташиев, Садира Жапарова и Таланта Мамытов обвиняют в «попытке силового захвата власти», пишет Радио Свобода.

Оппозиционеров задержали в среду после столкновений около тысячи демонстрантов со стражами порядка. Митингующие призывали к национализации крупнейшей компании по разработке золотого месторождения Кыргызстана.

Один из оппозиционных лидеров - Ташиев - присоединился к демонстрантам и призвал их свергнуть правительство.

Правоохранители с помощью слезоточивого газа, резиновых пуль и собак смогли разогнать акцию. Несколько демонстрантов и представителей сил безопасности были ранены.

Как сообщил спикер партии «Ата-Журт», эта политическая сила планирует сегодня крупные акции протеста по всей стране с требованием освободить своих задержанных лидеров.