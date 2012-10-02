Фотограф иранского президента сбежал в США

Информацию об этом со слов его юриста Пола О'Дваера распространил телеканал CNN.

Адвокат заявил в интервью СМИ, что не намерен раскрывать приватную информацию своего подзащитного, который пока не готов к контактам с прессой, поскольку скрывается под защитой американских властей.

Официальная реакция Тегерана также не поступала, замечает РосБизнесКонсалтинг.