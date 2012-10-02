Фотограф иранского президента сбежал в США
00:15, 02 октября 2012Мир
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Фотограф Хасан Голканбхан, сопровождавший президента Ирана Махмуда Ахмадинежада на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, попросил 1 октября убежища в США.
Информацию об этом со слов его юриста Пола О'Дваера распространил телеканал CNN.
Адвокат заявил в интервью СМИ, что не намерен раскрывать приватную информацию своего подзащитного, который пока не готов к контактам с прессой, поскольку скрывается под защитой американских властей.
Официальная реакция Тегерана также не поступала, замечает РосБизнесКонсалтинг.
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