Актриса из «Невиновности мусульман» подала в суд на продюсера картины

Об этом со ссылкой на Los Angeles Times сообщает РИА Новости.

Участники съемочной группы фильма ранее заявили, что авторы ленты использовали их, не сообщив о своих истинных намерениях. По их словам, английская звуковая дорожка была наложена уже после окончания работы над фильмом и не совпадает с изначальным сценарием. При этом в момент, когда в фильме звучит имя пророка Мухаммеда, актеры либо не видны в кадре, либо их артикуляция не соответствует звуку.

Актриса Синди Ли Гарсиа в исковом заявлении, поданном в суд Лос-Анджелеса, утверждает, что продюсер кинокартины Накула Басили Накула обманул ее, сказав, что это будет приключенческий фильм, действие которого происходит в пустыне.

Гарсиа в иске также обвинила Google и принадлежащий этой компании сервис YouTube, на котором на прошлой неделе появились кадры из фильма, во вмешательстве в частную жизнь. Истица утверждает, что после появления трейлера картины в глобальной сети, в ее адрес несколько раз поступали угрозы физической расправы. Кроме того, она была лишена возможности материально обеспечивать своих внуков.

Адвокат актрисы Крис Армента заявила, что будет просить судью, который возьмется за это дело, предписать YouTube удалить кадры провокационной киноленты.

Массовые акции протеста вспыхнули в ряде мусульманских стран на прошлой неделе, после появления в интернете трейлера фильма "Невиновность мусульман", в котором пророк Мухаммеда выставлен в неприглядном свете. Наибольшего накала протесты достигли в Египте и Йемене, выступления отмечены также в Судане, Тунисе, Пакистане и Бангладеш. В городе Бенгази на востоке Ливии радикально настроенные участники протестов штурмовали консульство США, при этом погибли четыре человека, в том числе американский посол.

Как сообщалось ранее, 55-летний Накула и его семья покинули свои дома в Калифорнии и в настоящее время скрываются.