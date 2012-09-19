Стоимость авиабилетов резко возросла

Во вторник Lufthansa повысила цены для пассажиров дальнемагистральных рейсов из-за увеличения себестоимости перелета. Цены на билеты эконом-класса в Африку, Азию, Южную Америку и на Ближний Восток в оба конца возрастут на 20 евро, бизнес-класс подорожает на 60 евро, первый класс — на 100-150 евро. Полеты Lufthansa в США станут дороже на 30 евро в эконом-классе, на 60 евро в бизнес-классе и на 150 евро в первом классе. В ближайшее время поднимут цены также Austrian Airlines и Swiss Air (входят в группу Lufthansa), сообщает Коммерсант-Украина.

Среди европейских перевозчиков о пересмотре стоимости авиабилетов на ближнемагистральные рейсы сообщили в финской Finnair. В компании подчеркнули, что "следят за рыночными условиями, чтобы реагировать на возможное повышение расходов". Подорожание билетов наблюдается и на североамериканском континенте. Начало процессу положил крупнейший перевозчик США по объемам пассажирских перевозок на внутренних рейсах — Southwest. Компания повысила тарифы "туда-обратно" на 10% (около $10). А основные игроки американского рынка — Delta Air Lines, Virgin America и United Airlines — заявили о еще более масштабном повышении стоимости билетов, причем на большинстве внутренних маршрутов США, пояснив решение необходимостью "покрыть растущие расходы бизнеса".

Из азиатских перевозчиков о повышении цен на билеты уже заговорили Cathay Pacific и гонконгская Dragonair. Компании намереваются повысить размер топливного сбора на 8,7%, до $135,5 на рейсах из Гонконга в направлении Северной Америки, Европы, Ближнего Востока, включая стыковочные рейсы в Бангкоке и Сингапуре. Филиппинский перевозчик Cebu Air планирует взимать топливный сбор в размере $30-35 с пассажиров, направляющихся в Малайзию и Таиланд.

Украинские авиакомпании пока не заявляют о повышении цен. "В ближайшее время мы не планируем увеличения стоимости билетов, связанного с колебаниями цен на топливо",— отметила пресс-секретарь "Международных авиалиний Украины" Евгения Сацкая.