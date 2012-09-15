На антипутинский «Марш миллионов» в Москве вышли десятки тысяч человек

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, по ранее утвержденному мэрией российской столицы маршруту движутся две колонны – сторонники левых и либеральных идей, в которые входят представители различных политических партий и движений.

У многих участников акции на одежде прикреплены белые ленты, как символ несогласия с политикой властей.

Время от времен собравшиеся скандируют лозунги: «Россия без Путина!», «Свободу политзаключенным!», «Путин – вор!», «Путина в отставку!» «Перевыборы, революция!», «Богородица, Путина прогони!»

Кроме того, многие участники марша держат флаги различных политических партий и антиправительственные транспаранты.

Перед началом шествия одни из организаторов акции, координатор движения «Левый фонт» Сергей Удальцов заявил журналистам, что если Кремль не пойдет на диалог с оппозицией, то рано или поздно митингующие останутся на улицах.

«Называйте это Майдан, вече, сход – как угодно. У нас накопилось. Когда нас не слышат – мы становимся злее и это закончиться действительно народным взрывом. Народным восстанием», - заявил С.Удальцов.

Он призвал премьер-министра России Дмитрия Медведева и Президента Владимира Путина прийти на митинг и объясниться с несогласными

При этом С.Удальцов сообщил, что организаторы готовы к уплате штрафа за превышение количества участников акции.

По данным ГУВД Москвы, в «Марше миллионов» принимают участие около 11 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, мэрия Москвы с третьего раза согласовала акцию с общим количеством участников до 25 тысяч человек, сократив эту цифру вдвое.

Шествие проходит по маршруту: от пересечения Страстного бульвара с улицей Большая Дмитровка по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам до Тургеневской площади. Начиная с 16.00, на проезжей части проспекта Академика Сахарова с внешней стороны Садового кольца состоится митинг.

По данным московского ГУВД, для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на заявленных мероприятиях в центральной части города будет задействовано около 7 семи тысяч сотрудников московской полиции, военнослужащих внутренних войск и дружинников.

Маршрут прохождения шествия и место проведения митинга огорожен металлическими заграждениями, а принять участие в акции можно будет только после прохождения через металлодетекторы.

Подобные акции сегодня проходят в других города России.