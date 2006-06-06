Агентство США и Минюст подписали соглашение о борьбе с коррупцией

Сегодня в Киеве министр юстиции Украины Сергей ГОЛОВАТЫЙ и директор региональной миссии Агентства США по международному развитию Эрл ГАСТ подписали Соглашение о выполнении правительствами Украины и США программы противодействий коррупции и обеспечении верховенства права.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение предусматривает предоставление Украине со стороны США технической помощи на сумму 13,4 млн. грн.

Как отметил сегодня во время подписания С.ГОЛОВАТЫЙ, стратегической задачей соглашения является укрепление верховенства права в судебной, исполнительной и законодательной ветвях власти в Украине путем внесения изменений в законы, другие нормативные акты и практики с целью снижения уровня коррупции и повышения прозрачности и непредвзятости правительства Украины, ускоряя таким образом развитие демократических институтов и экономический рост. Указанные средства, в соответствии с программой, которая разрабатывается, будут направлены на увеличение прозрачности и ответственности судебной системы, поддержку правительства Украины при осуществлении реформ, направленных на уменьшение коррупции, повышение квалификации судей и персонала судов, предоставление технической и организационной помощи судебным учреждениям и тому подобное.

По словам С.ГОЛОВАТОГО, первый этап соглашения, который уже начался, планируется завершить в следующем году и перейти к выполнению второго этапа. Что касается контроля за использованием Украиной средств, предоставляемых со стороны США, то осуществлять его будет непосредственно орган, который их предоставлял, используя обычные механизмы, уже использовавшиеся при предоставлении средств по другим программам другим государствам.