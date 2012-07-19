С затонувшего 70 лет назад корабля подняли 48 тонн серебра

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на ирландскую газету Journal.ie, в феврале 1941 года судно SS Gairsoppa, перевозившее серебро, было торпедировано немецкой подводной лодкой. На борту корабля находились 85 членов экипажа. Спастись удалось только второму помощнику капитана Ричарду Айерсу. С тех пор судно лежало на глубине порядка 4,7 тыс. метров.

Через много лет британское Министерство транспорта заключило с американской компанией Odyssey Marine Exploration, специализирующейся на поднятии со дна моря остовов судов, контракт на подъем серебра на поверхность.

Сегодня ее представители заявили журналистам, что порядка 48 тонн доставлено на берег и помещено в надежное хранилище в Лондоне.

С борта корабля извлекли порядка 1 тыс. 203 слитков серебра, однако сотрудники Odyssey Marine Exploration уверяют, что это только 20% драгоценного металла, лежащего в трюмах SS Gairsoppa. По условиям контракта компании отходит 80% найденного клада.

В Odyssey Marine Exploration журналистам сообщили, что для подъема серебра были применены специальные подводные роботы.