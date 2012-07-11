В США разгорелся скандал вокруг проваленой операции с пропажей оружия

Палата представителей Конгресса потребовала от министра юстиции Эрика Холдера предоставить документацию операции, но он отказался, ссылаясь на служебную тайну. Тогда Палата представителей специальной резолюцией обвинила министра в неуважении к Конгрессу, пишет Радио Свобода.

На защиту Эрика Холдера выступил президент Барак Обама. Он отстаивал позицию своего министра, ссылаясь на административную привилегию.

Тайная операция американских спецслужб на границе штата Аризона с Мексикой под названием «Быстро и сердито» предусматривала продажу агентами меченого огнестрельного оружия, с целью прослеживания маршрута его дальнейшего движения. Вопреки плану следы 2 тысяч автоматов и пистолетов потерялись, но, как оказалось, меченое оружие было использовано в нескольких преступлениях, в том числе в убийстве американского пограничника.

Вспыхнул политический скандал, следствием которого стала беспрецедентная резолюция Палаты представителей Конгресса, которая обвиняет министра юстиции, ведущего юриста страны, в неуважении к Конгрессу.

Джон Бейнер, спикер Палаты представителей, даже угрожает министру судом, чтобы заставить Эрика Холдера дать доступ к внутренним документам министерства юстиции.

Президент срочно назначил известного резонансными расследованиями генинспектора, который должен провести тщательное расследование. Майклу Горовицу дали целую армию подчиненных - 450 человек.

«Мы имеем все доказательства перед собой, - сказал Майкл Горовиц. - У нас есть документы, интервью, которые мы провели, и мы должны будем отчитаться на основе этого, отчет беспристрастный, всеобъемлющий и доскональный».

Этот отчет Майкл Горовиц планирует представить в конце лета.