В США разгорелся скандал вокруг проваленой операции с пропажей оружия
В США в ходе выяснения причин провала тайной операции по борьбе с мексиканскими наркоторговцами, во время которой погиб американский пограничник, разгорелся политический скандал.
Палата представителей Конгресса потребовала от министра юстиции Эрика Холдера предоставить документацию операции, но он отказался, ссылаясь на служебную тайну. Тогда Палата представителей специальной резолюцией обвинила министра в неуважении к Конгрессу, пишет Радио Свобода.
На защиту Эрика Холдера выступил президент Барак Обама. Он отстаивал позицию своего министра, ссылаясь на административную привилегию.
Тайная операция американских спецслужб на границе штата Аризона с Мексикой под названием «Быстро и сердито» предусматривала продажу агентами меченого огнестрельного оружия, с целью прослеживания маршрута его дальнейшего движения. Вопреки плану следы 2 тысяч автоматов и пистолетов потерялись, но, как оказалось, меченое оружие было использовано в нескольких преступлениях, в том числе в убийстве американского пограничника.
Вспыхнул политический скандал, следствием которого стала беспрецедентная резолюция Палаты представителей Конгресса, которая обвиняет министра юстиции, ведущего юриста страны, в неуважении к Конгрессу.
Джон Бейнер, спикер Палаты представителей, даже угрожает министру судом, чтобы заставить Эрика Холдера дать доступ к внутренним документам министерства юстиции.
Президент срочно назначил известного резонансными расследованиями генинспектора, который должен провести тщательное расследование. Майклу Горовицу дали целую армию подчиненных - 450 человек.
«Мы имеем все доказательства перед собой, - сказал Майкл Горовиц. - У нас есть документы, интервью, которые мы провели, и мы должны будем отчитаться на основе этого, отчет беспристрастный, всеобъемлющий и доскональный».
Этот отчет Майкл Горовиц планирует представить в конце лета.