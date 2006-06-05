Число жертв землетрясения в Индонезии снизилось до 5782

По пересмотренным данным, число жертв землетрясения в Индонезии снизилось до 5 тыс. 782 человек, сообщает правительство Индонезии. По данным властей, при подсчете погибших были допущены неточности: некоторые погибшие были подсчитаны дважды, а люди, числившиеся среди погибших, были найдены живыми.

Напомним, что ранее власти Индонезии заявляли, что в результате разрушительного землетрясения погибли 6 тыс. 234 человека, сообщает Associated Press.

Подземные толчки силой 6,2 балла по шкале Рихтера произошли 27 мая 2006г. на индонезийском острове Ява. Основной удар стихии пришелся на города Джокьякарта и Бантул. В результате землетрясения без крова остались около 647 тыс. человек, полностью разрушено около 135 тыс. домов.

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