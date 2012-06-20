СМИ: Десантный корабль ЧФ РФ вернулся в Севастополь, Сирии в планах нет

Большой десантный корабль "Цезарь Куников" сегодня вернулся на главную базу Черноморского флота (ЧФ) России, в Севастополь, после выполнения учебно-боевых задач на полигоне боевой подготовки флота. Об этом сообщает РИА Новости.

"В планах корабля дальний поход в Сирию не значится", - сказал агентству один из офицеров соединения десантных кораблей ЧФ.

Агентство также сообщает, что его кореспондент лично убедился, что "Цезарь Куников" ошвартовался у Минной стенки в центре Севастополя.

Ранее некоторые западные и российские СМИ сообщали о том, что десантные корабли ЧФ "Цезарь Куников "и "Николай Фильченков" завершают подготовку к дальнему походу к берегам Сирии, куда должны доставить военные грузы и отряд морских пехотинцев для охраны российской базы в порту Тартус. Однако офицер соединения десантных кораблей ЧФ заявил накануне, что "Цезарь Куников" вышел во вторник из Севастополя курсом не на Средиземное море, а на один из полигонов боевой подготовки флота.

По словам собеседника агентства, "Цезарь Куников"должен был пройти замеры полей и вернуться в базу, а "Николай Фильченков" 20 июня "по плану пойдет в Новороссийск и вернется 25 июня обратно в Севастополь". Он отмечал, что корабли не пополняли запасы топлива и продовольствия.

На днях источник в ЧФ в беседе с РИА Новости также опроверг сообщения СМИ о том, что "Николай Фильченков"направляется в сирийский порт Тартус. Распространившие эти данные СМИ (в их числе американских телеканал CNN) ссылались на разведанные и источники в Пентагоне.

В Сирии более года не прекращаются антиправительственные протесты, переросшие в вооруженную борьбу оппозиции с формированиями силовых структур страны. Сообщения о новых вооруженных инцидентах и жертвах поступают регулярно, несмотря на то, что с середины апреля, в соответствии с планом спецпредставителя ООН Кофи Аннана, в стране объявлено перемирие, за соблюдением которого призваны следить наблюдатели ООН.

По данным ООН, общее число жертв конфликта в Сирии превысило 12 тысяч человек, около 230 тысяч стали беженцами, около миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи. Сирийские власти заявляют, что в столкновениях с вооруженной оппозицией погибли более 2,5 тысячи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Сирии, против которых действуют хорошо вооруженные боевики, а число жертв среди мирного населения превысило 3,2 тысячи человек.