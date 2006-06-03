Шенгенские визы будут выдавать не консульства, а «единые визовые центры»

Шенгенские визы вскоре будут выдавать не консульства государств Евросоюза, а так называемые «единые визовые центры», сообщает «Немецкая волна».

Они должны перенять на себя функции по сбору данных, их проверке и выдаче разрешений на въезд в ЕС, сказал вице-президент Еврокомиссии Франко ФРАТТИНИ во время совещания министров юстиции и внутренних дел Евросоюза, завершившейся в пятницу в Люксембурге.

Идея создания «единых визовых центров» возникла в связи с введением новых виз для желающих путешествовать в страны ЕС. Новые разрешения на въезд в Евросоюз будут содержать биометрические данные, в частности отпечатки пальцев. "Это следующий шаг после постановления руководства ЕС о создании единой визовой информационной системы с биометрическими данными. К тому же нам удастся оптимизировать ресурсы”, - сообщил Ф.ФРАТТИНИ. Государства ЕС смогут сэкономить деньги, которые пригодились бы для установления в каждом дипломатического представительстве за пределами Евросоюза необходимого оборудования для сбора биометрических данных. В «единых визовых центрах» соответствующей техникой смогут пользоваться несколько государств одновременно. Перечень стран, где такие центры должны появиться уже в ближайшее время, Ф.ФРАТТИНИ обнародует на саммите ЕС в июле.