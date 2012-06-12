В Беларуси разбился военный самолет

Пилот погиб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Беларуси, самолет 116-й штурмовой авиабазы потерпел крушение при выполнении планового полета в районе авиационного полигона.

«В ходе полета отрабатывались техника пилотирования и воздушной навигации на малых и предельно малых высотах», - говорится в сообщении. После выполнения задания около 15.35 на высоте 200 метров самолет начал терять управление.

Руководителем полета была дана команда летчику на катапультирование. Летчик сумел отвести машину от деревни Новины Новогрудского района. Падение самолета произошло в двух километрах от деревни.

В Минобороны Беларуси создана комиссия для выяснения причин случившегося.