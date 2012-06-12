В России второй день подряд тушат военные склады

Как передает РИА «Новости », сегодня утром вертолеты МЧС и Минобороны приступили к тушению возгорания на военных складах в Оренбургской области.

По данным авиаразведки, на территории складов возникло шесть очагов задымления.

В течение дня будет решаться вопрос о возможном возвращении в свои дома эвакуированных жителей.

Возгорание на технической территории артиллерийского склада, дислоцированного неподалеку от поселка Колтубановский в Бузулукском районе Оренбургской области, произошло днем 11 июня.

По данным МЧС, в зоне ЧП работают 758 человек.

В тушении пожара задействованы девять единиц авиатехники, в том числе пять вертолетов Минобороны, а также вертолеты и самолеты МЧС РФ.