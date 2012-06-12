В России второй день подряд тушат военные склады
09:26, 12 июня 2012Мир
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В Бузулукском районе Оренбургской области России продолжается ликвидация пожара на военных складах.
|На территории складов возникло шесть очагов задымления
По данным авиаразведки, на территории складов возникло шесть очагов задымления.
В течение дня будет решаться вопрос о возможном возвращении в свои дома эвакуированных жителей.
Возгорание на технической территории артиллерийского склада, дислоцированного неподалеку от поселка Колтубановский в Бузулукском районе Оренбургской области, произошло днем 11 июня.
По данным МЧС, в зоне ЧП работают 758 человек.
В тушении пожара задействованы девять единиц авиатехники, в том числе пять вертолетов Минобороны, а также вертолеты и самолеты МЧС РФ.
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