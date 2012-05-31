В Беларуси задержали тренера национальной сборной по легкой атлетике
17:55, 31 мая 2012Мир
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В Беларуси задержан главный тренер национальной сборной по легкой атлетике, заместитель председателя Белорусской федерации легкой атлетики Анатолий Бадуев.
|Анатолия Бадуева задержала милиция. Фото с сайта athletics.by
Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси Владимир Несторович заявил УНИАН, что «компетентные органы, принявшие решение о задержании главного тренера сборной по легкой атлетике Бадуева Анатолия Ивановича, имели основания для этого».
В.Нестерович отметил, что Минспорта и Белорусская федерация легкой атлетики сделают все возможное, чтобы обеспечить нормальную подготовку спортсменов к Олимпиаде в Лондоне.
«Исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной по легкой атлетике назначен Александр Трощило», - сказал В. Нестерович.
Газета «Прессбол» считает, что А.Бадуеву предъявят два обвинения – принуждение к даче взятки и нецелевое использование спонсорских средств.
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