В Беларуси задержали тренера национальной сборной по легкой атлетике

17:55, 31 мая 2012
Мир
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В Беларуси задержан главный тренер национальной сборной по легкой атлетике, заместитель председателя Белорусской федерации легкой атлетики Анатолий Бадуев.  

Анатолий Бадуев. Фото с сайта athletics.by

Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси Владимир Несторович заявил УНИАН, что «компетентные органы, принявшие решение о задержании главного тренера сборной по легкой атлетике Бадуева Анатолия Ивановича, имели основания для этого».

В.Нестерович отметил, что Минспорта и Белорусская федерация легкой атлетики сделают все возможное, чтобы обеспечить нормальную подготовку спортсменов к Олимпиаде в Лондоне.

«Исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной по легкой атлетике назначен Александр Трощило», - сказал В. Нестерович.

Газета «Прессбол» считает, что А.Бадуеву предъявят два обвинения – принуждение к даче взятки и нецелевое использование спонсорских средств.

 

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