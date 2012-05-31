В Казахстане на границе с Китаем погибли от 8 до 15 военнослужащих

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости. Поступает противоречивая информация о том, что именно произошло на заставе. Известно, что там был пожар. Агентство "Новости-Казахстан" сообщает, что рассматриваются две версии: нападение на погранотряд и трагедия, связанная с "дедовщиной".

В подразделении пограничной службы в Алма-Ате заявили, что данные о ЧП - это "закрытая информация"и попросили обратиться за комментариями в Комитет национальной безопасности страны.

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана подтверждает факт ЧП на погранзаставе в Алма-Атинской области на юго-востоке страны, на границе с Китаем и обещает официальную информацию в скором времени.