Росархив опубликует материалы об украинских националистах, голоде и Власове

Об этом сказал глава Росархива Андрей Артизов на лекции "Польша-Россия. Взаимный портрет" в Варшаве, передает РИА «Новости».

"Эти сборники будут опубликованы в годовщину начала Великой Отечественной войны", - сказал он.

По словам Артизова, сборники помогают в понимании проблематики коллаборационизма и национально-освободительных движений.

Сборники документов периода Второй мировой войны называются "Украинские националистические организации в 1939-1945 годах" и "Российские коллаборационисты - Российская освободительная армия генерала Власова". Один из томов последнего сборника будет содержать материалы следственного дела генерала. Также в сборник включены документы из германских и польских архивов, переведенные на польский язык.

Также готовится к выпуску фундаментальный архивный сборник "Голод в СССР в 1929-1934" и сборник материалов об экономике стран Балтии в советский период.

Артизов также сообщил, что регулярно будет пополняться коллекция документов, доступная гражданам через интернет.

В ближайшее время планируется опубликовать в интернете коллекции документов советской эпохи, в том числе документов Коминтерна и архив документов Сталина.