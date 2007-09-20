Генпрокурором США может стать выходец из Белоруссии (фото)

Выдвинутый на пост министра юстиции и генпрокурора США бывший федеральный судья Майкл Мьюкейси (Mukasey) - выходец из Белоруссии, сообщил РИА Новости Валерий Щукин, переводчик, долгое время работавший вместе с Мьюкейси в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка.

"Я однажды заинтересовался корнями Мьюкейси, и он мне сказал, что его отец - выходец из Белоруссии, из местечка под Барановичами. У них распространенная в Белоруссии фамилия Мукосей, трансформированная в американское Мьюкейси. Ни русским, ни белорусским языками он не владеет, так как родился уже в США", - сказал Щукин, который также эмигрировал из Белоруссии.

Кандидатура нового министр юстиции и генпрокурора, который по должности также отвечает за руководство ФБР, должна пройти утверждение в сенате США и только после этого Мьюкейси сможет возглавить это ведомство.

Мьюкейси-Мукосей проработал в течение 18 лет судьей в Южном округе до выхода на пенсию в 2006 году. Он выносил вердикты по "громким" террористическим делам и, в частности, на процессе по делу исламистов, организовавших взрыв в гараже нью-йоркского Всемирного торгового центра в 1993 году.

Мьюкейзи должен сменить ушедшего в отставку в прошлом месяце Альберто Гонсалеса, которого демократы обвиняли в предвзятости и чрезмерной лояльности администрации Джорджа Буша.