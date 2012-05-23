В Чехии при посадке загорелся российский самолет: есть раненые
15:05, 23 мая 2012Мир
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При аварии российского самолета Ан-30 в Чехии ранены 19 человек.
|Во время маневра при посадке самолет выехал с посадочной полосы и загорелся
По словам пресс-секретаря Генштаба Чехии Яны Ружичковой, на борту российского лайнера находились 23 человека - 14 российских и девять чешских военнослужащих.
"Во время маневра при посадке самолет выехал с посадочной полосы и загорелся", - сообщила пресс-секретарь Генерального штаба Чехии.
Самолет выполнял полеты в рамках миссии наблюдателей "Открытое небо".
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