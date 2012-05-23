В Чехии при посадке загорелся российский самолет: есть раненые

При аварии российского самолета Ан-30, который в среду загорелся после посадки на аэродроме чешского города Часлав, ранения получили 19 человек, большинство из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА «Новости » со ссылкой на чешское информагентство ЧТК.

По словам пресс-секретаря Генштаба Чехии Яны Ружичковой, на борту российского лайнера находились 23 человека - 14 российских и девять чешских военнослужащих.

"Во время маневра при посадке самолет выехал с посадочной полосы и загорелся", - сообщила пресс-секретарь Генерального штаба Чехии.

Самолет выполнял полеты в рамках миссии наблюдателей "Открытое небо".