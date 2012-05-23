Экспертиза подтвердила, что ваххабиты в Одессе пропагандировали экстремизм

В частности, обнаруженная в помещении организации брошюра «Нарушения единобожия», которую вместе с другой литературой распространяли активисты этой организации - египтянин Х. и сириец М., содержит, согласно заключению экспертов, экстремистские высказывания. В ней также содержатся призывы к религиозной вражде и ненависти, что противоречит законодательству Украины.

В брошюре «пропагандируется идеология исламского фундаментального движения ваххабитов, члены и приверженцы которой используют радикальные политические средства по отношению к представителям других религий и вероисповеданий», признали эксперты-религиеведы.

Напомним, решением Приморского райсуда Одессы эта общественная организация была распущена, поскольку при обыске в ее помещении и квартирах руководителей организации изъяты, кроме литературы, тротиловая шашка, бикфордов шнур и капсулы-детонаторы.

Сейчас задержанные Х. и М. находятся в изоляторе временного содержания Управления МВД Украины в Одесской области.

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Как сообщал УНИАН, в конце марта 2012 года сотрудники Управления СБУ в Одесской области раскрыли и пресекли деятельность экстремистской организации, деятельность которой была направлена на разжигание религиозной вражды.

В отношении двух членов организации – египтянина и сирийца, причастных к распространению брошюры "Нарушение единобожия", в которой пропагандируется идеология фундаменталистского движения мусульман-ваххабитов, возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч.1 (умышленные действия по разжиганию религиозной вражды) УК Украины.

По словам заместителя прокурора Одессы Сергея НЕЙКОВА, при обыске задержанных членов этой экстремистской организации, действовавшей в доме по улице Водопроводной областного центра, найдены брошюра "Нарушение единобожия", другие издания ваххабистского толка с призывами к началу религиозной войны против еретиков, учебные пособия для диверсантов, а также четыре тротиловые шашки, два электродетонатора к ним и учебная граната РГД-5.