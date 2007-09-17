”Новая демократия” объявила о победе на выборах

Правящая партия "Новая демократия" в ночь на понедельник объявила о своей победе на досрочных выборах в парламент Греции, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.

По словам лидера партии - премьер-министра Костаса Караманлиса - данные предварительного подсчета голосов свидетельствуют, что "Новая демократия" опережает своего основного соперника - социалистическую партию ПАСОК - как минимум на 4 процента.

"Новая демократия" получила от вас четкий наказ - продолжать реформы, в которых так нуждается страна", - заявил Караманлис, выступая в ночь на понедельник с телеобращением к нации.

Кабинет министров, возглавляемый Караманлисом, подвергался резкой критике со стороны оппозиции, возложившей на него вину за лесные пожары, жертвами которых стали 64 человека. Премьер-министр эти обвинения категорически отвергал.

Победа "Новой демократии" на парламентских выборах позволит Караманлису еще четыре года занимать пост премьер-министра.

О системе выборов в Греции см. здесь