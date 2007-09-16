Судьбу правительства решат ультраправые националисты

Судьбу следующего греческого правительства решат аутсайдеры парламентских выборов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на греческую прессу.

На проходящих в стране досрочных парламентских выборах действует новое избирательное законодательство: из 300 мест в парламенте 260 распределяются по пропорциональной системе, а 40 достаются партии, набравшей большинство голосов. При этом сможет ли победитель сформировать однопартийное правительство, зависит от число голосов, поданных за партии... не набравшие 3% и, соответственно, не попавшие в парламент.

На победу на выборах претендуют только две партии - правящая правоцентристская "Новая Демократия" и Всегреческое социалистическое движение ПАСОК. Разрыв между ними, по опросам, составляет около 1,4% в пользу правящей партии, но поскольку победитель получает "бонус" в 40 депутатских мандатов, этот разрыв практически неважен. Важно, сколько наберут... аутсайдеры.

Если за всех аутсайдеров будет подано 3% голосов, то победившая партия вправе формировать однопартийное правительство при своих 41,4%. А если 6%, то победителю хватит и 40% для самостоятельности в формировании кабинета. (О возможности перехода депутатов из списка в список греческие газеты почему-то не упоминают).

В последние недели перед выборами популярность обоих фаворитов - "Новой Демократии" и ПАСОК - снижалась, и политологи не берутся предсказать, смогут ли главные партии пересечь барьер в 40% голосов.

Поскольку ультраправый Народный православный призыв (ЛАОС) балансирует чуть выше порога в 3%, а еще 17 мелких партий и объединений намереваются "откусить" 2-3% голосов вместе, именно националистам из ЛАОС может оказаться под силу определить итоги выборов. Если они пройдут в парламент, то существенно повысят планку для лидера, претендующего на однопартийное правительство. Если ультраправые останутся "за бортом", то, скорее всего, победитель сможет организовать правительство самостоятельно.

Что касается формирования коалиции, то все партии так или иначе отвергают эту возможность. Правящие правоцентристы не хотят брать в коалицию ультраправых. Коммунисты принципиально не хотят блокироваться с "антинародными" силами, а леворадикалы опасаются входить в правительство с социалистами, чтобы не быть поглощенными близкой по духу коалицией.

Как заявил премьер-министр Греции Костас Караманлис, в случае, если по результатам выборов не удастся сформировать однопартийное правительство, он не будет вести переговоров о коалиции, а назначит новые выборы.

Таким образом, вечером в воскресенье внимание ведущих партий будет приковано к малым партиям, главным образом к националистам. Возможные неудачники выборов держат в руках ключ к успеху победителей.