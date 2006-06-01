Запросы Госдумы РФ о присоединении Крыма к России отозваны

Запросы Государственной думы Российской Федерации по поводу возможности присоединения Крыма к России сегодня отозваны. Об этом сообщил в Симферополе депутат Госдумы РФ, директор Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН, сообщает “5 канал”.

Причиной отозвания запросов К.ЗАТУЛИН назвал ошибку, обнаруженную при проверке текста поручения о направлении запросов. Ошибку допустил депутат Госдумы России от фракции ЛДПР, инициировавший запросы к российскому правительству относительно Крыма.

В частности, ошибка заключается в том, что срок действия ныне действующего договора между Россией и Украиной о взаимопризнании границ заканчивается не в ближайшие месяцы, а лишь в 2009 году. Потому все документальные запросы, которые начали делать в связи с поручением, сейчас прекращены.

«Всякие запросы по этому поводу, которые появлялись, - они отзваны сегодня по письму председателя Комитета по делам СНГ, потому что внимательный анализ документа, который был представлен депутатом Курьяновичем, показал, что он ошибся», - сказал К.ЗАТУЛИН.

Как сообщал УНИАН, 26 мая депутаты Госдумы РФ решили затребовать в правительстве России информацию относительно дальнейшей судьбы полуострова Крым.

Палата, в частности, дала протокольное поручение комитетам по международным делам и по делам СНГ и связям с соотечественниками затребовать информацию в правительстве РФ о предпринимаемых шагах относительно возвращения полуострова Крым в состав России в связи с окончанием в 2007 году двустороннего договора с Украиной о ее признании Россией в существующих границах, в связи с чем до 30 ноября этого года необходимо заявить о непродлении данного договора и возвращении полуострова Крым в состав РФ в соответствии с Кучук-Кайнарджийским договором 1774 года.

В Министерстве иностранных дел Украины считают провокацией запрос Госдумы РФ к правительству России о возможности присоединения Крыма к РФ согласно договору 1774 года.

«Мы не считаем нужным комментировать подобную провокацию», - заявил 30 мая руководитель пресс-службы МИД Украины Василий ФИЛИПЧУК.