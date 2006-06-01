В США военный вертолет врезался в телевизионную вышку
18:39, 01 июня 2006Мир
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Четверо военных погибли
В США потерпел катастрофу военный вертолет, врезавшийся в телевизионную вышку.
Как передает РИА «Новости», катастрофа произошла в южной части штата Джорджия примерно в 350 километрах от Атланты.
Известно, что на борту вертолета находились пятеро военнослужащих. Все они доставлены в госпиталь.
По данным Си-Би-Эс, четверо военнослужащих погибли, один ранен.
Другие подробности не сообщаются.
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