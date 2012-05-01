Путин и Медведев в Первомай выпили пивка с воблой

Огромное число людей пришли с воздушными шарами, цветами, флагами, флажками профсоюзов, "Единой России", "Молодой гвардии ЕР", табличками с названиями предприятий и городов, сообщает РИА «Новости».

В первомайской демонстрации принимали участие около 120 тысяч человек.

Президент РФ Дмитрий Медведев и избранный глава государства, премьер-министр Владимир Путин прибыли на Манежную площадь, где присоединились к демонстрантам и приняли участие в праздничном шествии, посвященном Дню Весны и Труда.

Для демонстрантов играл оркестр, многие участники шествия пели.

Участники демонстрации пожелали руководителям России успехов в работе. Одна из горожанок спросила Медведева и Путина, как им удается при столь сложном графике оставаться в прекрасной физической форме. "Работать надо больше!" - поделился рецептом Путин.

Президент России Дмитрий Медведев и избранный президент Владимир Путин отметили Первомай в популярном пивном баре "Жигули". После демонстрации профсоюзов они приехали в пивбар на Арбате, где к их приходу уже был накрыт стол с воблой, чипсами, орешками, осетинскими пирогами, раками и фирменным пивом.

Бар был открыт для всех желающих, но, видя выстроившийся перед входом кортеж, мало кто из проходивших мимо отваживался войти.