КНДР угрожает превратить в пепел базы Южной Кореи с помощью спецназа

Об этом говорится в заявлении сил специального назначения командования Корейской народной армии, распространенном сегодня по каналам информационного агентства ЦТАК, сообщает ИТАР-ТАСС.

В нем отмечается решимость "противопоставить священную войну действиям властей Южной Кореи, вызвавшим возмущение в КНДР".

Северокорейскому спецназу, говорится в документе, "потребуется всего три-четыре минуты, чтобы превратить в пепел все базы провокаций в Южной Корее".

Особое возмущение в Пхеньяне вызвали прозвучавшие в Сеуле заявления о необходимости проведения на севере реформ, в том числе в сельском хозяйстве, а также соблюдения в КНДР прав человека.

На Корейском полуострове в последнее время ситуация вновь обострилась после того, как Совет Безопасности ООН осудил неудачный запуск ракеты дальнего радиуса действия, ряд стран рассматривали как испытание баллистической ракеты.