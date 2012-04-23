КНДР угрожает превратить в пепел базы Южной Кореи с помощью спецназа

11:22, 23 апреля 2012
Мир
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Северная Корея готова "противостоять вызовам со стороны южнокорейского режима".

КНДР пригрозила своим спецназом, фото ЕРА/ИТАР-ТАСС

Об этом говорится в заявлении сил специального назначения командования Корейской народной армии, распространенном сегодня по каналам информационного агентства ЦТАК, сообщает ИТАР-ТАСС.

В нем отмечается решимость "противопоставить священную войну действиям властей Южной Кореи, вызвавшим возмущение в КНДР".

Северокорейскому спецназу, говорится в документе, "потребуется всего три-четыре минуты, чтобы превратить в пепел все базы провокаций в Южной Корее".

Особое возмущение в Пхеньяне вызвали прозвучавшие в Сеуле заявления о необходимости проведения на севере реформ, в том числе в сельском хозяйстве, а также соблюдения в КНДР прав человека.

На Корейском полуострове в последнее время ситуация вновь обострилась после того, как Совет Безопасности ООН осудил неудачный запуск ракеты дальнего радиуса действия, ряд стран рассматривали как испытание баллистической ракеты.

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