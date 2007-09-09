Московский патриархат заложил первый храм на Аравийском полуострове

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Кирилл 9 сентября освятил закладной камень первого на Аравийском полуострове русского православного храма, который будет сооружен в городе Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты).

Как сообщает РИА "Новости", на церемонии присутствовали наследный принц эмирата Шарджа шейх Исам бен Сакра аль-Касеми и замглавы МИД РФ Александр Салтанов.

Договоренность о сооружении храма была достигнута в 2005 году. В том же году Священный синод РПЦ учредил приход апостола Филиппа в Эмиратах, который официально зарегистрирован в муниципалитете Шарджи.

Ожидается, что прихожанами храма по большей части будут российские туристы, приезжающие в ОАЭ на отдых. "Православная Церковь будет учить своих верующих, приезжающих в ОАЭ, почитать Бога и уважать веру местных жителей", - пообещал митрополит.