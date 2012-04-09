Качинский: Смоленская катастрофа все больше напоминает организованное убийство

Смоленская авиакатастрофа, которая 10 апреля 2010 года унесла жизни почти сотни польских высокопоставленных лиц, в том числе Президента Польши Леха Качинского, все больше напоминает организованное убийство.

Об этом заявил брат-близнец погибшего Президента, лидер крупнейшей польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский в интервью телеканалу TVN24.

«Я не уверен, что это было покушение, но все больше на это указывает», - сказал он.

Я.Качинский заявил: «Если бы было так, что в международных отношениях начинает применяться процедура ликвидации глав государств и политических элит только потому, что кому-то это не нравится, то в действительности это было бы новое качество в международных отношениях». По его словам, такие случаи имеют место лишь в африканских государствах.

Он заявил, что в случае своего прихода к власти по-другому проводил бы расследование этой катастрофы. «Меня оскорбляет, что Польша ведет себя так, будто бы не является суверенным государством тогда, когда погибают ее 96 граждан», - сказал Я.Качинский.

Он заявил, что представители правящей в Польше партии «Гражданская платформа» заинтересованы в том, чтобы Смоленская авиакатастрофа считалась расследованной, поскольку иначе могут «выйти на свет скрытые ими факты, за которые им придется отвечать».

Справка УНИАН. «Право и справедливость» остро критикует польскую власть за то, что она якобы не пытается выяснить настоящие обстоятельства трагедии, а делает все для того, чтобы возложить вину только на пилотов.

Эта партия создала собственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В соответствии с ее выводами, настоящей причиной падения самолета были «два взрыва», а не уничтожение части крыла березой, с которой столкнулся самолет, поскольку оказался слишком низко над землей.

Польская правительственная комиссия в своей окончательном заключении, обнародованном в августе 2011 года, назвала главной причиной катастрофы ошибки пилотов, отметив, что соответственными за нее также являются российские диспетчеры, которые, в частности, предоставляли неправдивые данные о местонахождении самолета.