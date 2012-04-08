Япония отреагировала на план запуска ракеты КНДР развертыванием ПРО

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что главы МИД региональных держав - Южной Кореи, Японии и Китая - встретились в Китае для обсуждения проблемы запуска ракеты КНДР. "Мы все заинтересованы в поддержании мира и стабильности на корейском полуострове и обеспечении долгосрочного мира в северо-восточной Азии", - заявил на встрече китайский министр Ян Цзечи.

Коммунистический Китай является главным посредником в урегулировании отношений с КНДР и при этом основным союзником Пхеньяна.

Ранее КНДР объявила, что намерена совершить запуск спутника в середине апреля, после чего США прекратили оказание продовольственной помощи Пхеньяну.