Япония отреагировала на план запуска ракеты КНДР развертыванием ПРО

12:38, 08 апреля 2012
Мир
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Японские власти развернули в Токио систему ПРО на фоне запланированного запуска северокорейского спутника.

Япония развертывает ПРО, фото vpk-news.ru

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что главы МИД региональных держав - Южной Кореи, Японии и Китая - встретились в Китае для обсуждения проблемы запуска ракеты КНДР. "Мы все заинтересованы в поддержании мира и стабильности на корейском полуострове и обеспечении долгосрочного мира в северо-восточной Азии", - заявил на встрече китайский министр Ян Цзечи.

Коммунистический Китай является главным посредником в урегулировании отношений с КНДР и при этом основным союзником Пхеньяна.

Ранее КНДР объявила, что намерена совершить запуск спутника в середине апреля, после чего США прекратили оказание продовольственной помощи Пхеньяну.

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