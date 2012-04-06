Вьетнамцы купили город в США

По данным агентства, город купили два гражданина Вьетнама.

Начальная цена городка, занимающего площадь в четыре гектара и заявленного как самый малонаселенный американский город, составляла 100 тысяч долларов. На продажу были выставлены несколько строений, принадлежавших единственному жителю города и его мэру Дону Саммонсу. Среди них магазин, который в свое время ограбил легендарный преступник Бутч Кэссиди, административное здание 1905 года постройки, гараж, жилой дом с тремя спальнями и небольшая мастерская.

Город, приводит справку РИА Новости, расположен на трассе, соединяющей Нью-Йорк и Калифорнию. Он был основан в 1886 году участником гражданской войны и героем битвы при Геттисберге генералом Джоном Буфордом. Изначально здесь располагался форт для солдат, охранявших рабочих, которые строили железную дорогу.

До 1970 года город принадлежал железнодорожной компании, большинство жителей работали на железной дороге.