Мавроди обозвал своих адвокатов мразями и заявил, что он на свободе

Об этом он в категоричной форме заявил своим вкладчикам в видеообращении на You Tube . «Насчет того то я задержан, ничего я не задержан, адвокаты эти мои – твари конченые, мрази», - заявил Мавроди.

«Это просто чистой воды провокация, как бы в отместку наверно, что их выгнали», - предположил Мавроди. «У меня просто слов нет. В общем, вранье это все, и провокация. Повторяю. Ничего я не задержан», - отметил он.

Напомним, ранее российские информагенства со ссылкой на адвоката Мавроди сообщили, что Мавроди задержанправоохранительными органами и будет доставлен в суд. Мавроди обвиняется в "уклонении от исполнения административного наказания" - неуплате штрафа. Это нарушение может наказываться административным арестом. Ранее суд уже арестовывал Мавроди на пять суток за аналогичное правонарушение. По сведениям защиты, подобных административных дел в отношении создателя МММ ожидается около трехсот.