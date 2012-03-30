Мавроди обозвал своих адвокатов мразями и заявил, что он на свободе
Скандально известный основатель «МММ» Сергей Мавроди опроверг сообщения своих адвокатов о своем задержании.
|Сергей Мавроди
«Это просто чистой воды провокация, как бы в отместку наверно, что их выгнали», - предположил Мавроди. «У меня просто слов нет. В общем, вранье это все, и провокация. Повторяю. Ничего я не задержан», - отметил он.
Напомним, ранее российские информагенства со ссылкой на адвоката Мавроди сообщили, что Мавроди задержанправоохранительными органами и будет доставлен в суд. Мавроди обвиняется в "уклонении от исполнения административного наказания" - неуплате штрафа. Это нарушение может наказываться административным арестом. Ранее суд уже арестовывал Мавроди на пять суток за аналогичное правонарушение. По сведениям защиты, подобных административных дел в отношении создателя МММ ожидается около трехсот.