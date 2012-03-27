Сомалийские пираты захватили судно «Eglantine»: среди экипажа есть украинец

26 марта вблизи Мальдивских островов сомалийскими пиратами было захвачено торговое судно „Eglantine” (флаг Боливии), среди членов экипажа есть гражданин Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию посольства Украины в Республике Кения.

По данным посольства, на борту судна находятся 23 члена экипажа, из которых 11 - иранцев, 10 - филиппинцев, 1 - индиец и один гражданин Украины.

Данная информация подтверждается офицером связи операции Евросоюза „Аталанта”.

Посольствам Украины в Иране и Индии дано поручение выяснить детальные сведения относительно захваченного судна.

Дело находится на особом контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.