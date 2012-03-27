Медведев и Обама разговаривали, не заметив включенный микрофон

Не предназначавшийся для прессы фрагмент разговора между американским и российским президентами в Сеуле попал в СМИ.

Дмитрий Медведев и Барак Обама разговаривали при работающем микрофоне еще до начала пресс-конференции.

В частности, Обама сказал Медведеву, что у него после выборов будет больше возможностей для сотрудничества с Россией по ПРО в Европе.

В связи с этим заявлением в адрес американского президента немедленно раздалась жесткая критика и обвинения в предательстве национальных интересов со стороны республиканцев.

Экс-губернатор Массачусетса и один из возможных кандидатов в президенты США от республиканцев Митт Ромни назвал в этой связи Россию "геополитическим врагом номер один" и расценил как "очень тревожный" тот факт, что президент США планирует заключать с Россией какие-то договоренности, о которых "не хочет говорить американскому народу перед выборами".

"Россия всегда поддерживает худшие мировые режимы и идею Обамы проявлять гибкость в отношениях с ней я считаю весьма тревожной", - сказал Ромни в интервью CNN.