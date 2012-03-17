Попытки найти "третий путь" не заменят Украине ни Россию, ни ЕС
Эксперт Центра восточных исследований (OSW, Варшава) комментирует статью министра иностранных дел Украины
Попытки украинской власти найти "третий путь" во внешней политике через развитие отношений, в первую очередь, с Китаем и Бразилией не заменят Украине ее традиционных политических партнеров - Европейский Союз и Россию.
Такое мнение УНИАН высказал эксперт Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Тадеуш ОЛЬШАНСКИЙ, комментируя опубликованную недавно в "Зеркале недели" статью министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО.
Аналитик отметил, что вновь озвученная министром концепция "третьего пути" появилась на фоне ухудшения отношений с Евросоюзом и растущим давлением со стороны России.
"Экономически ее реализация может принести реальные результаты, но в то же время активизация сотрудничества с Китаем и Бразилией не уравновесит политическое влияние РФ на Украину и не станет альтернативой интеграции Киева с ЕС", - считает эксперт.
Он высказал мнение, что К.ГРИЩЕНКО своей статьей пытался продемонстрировать в первую очередь "активность украинской внешней политики", а также то, что в отношениях с Евросоюзом для украинской власти важнейшими являются экономические и визовые, а не политические вопросы.
Т.ОЛЬШАНСКИЙ отметил, что попытки Украины развивать экономическое сотрудничество с Китаем, Бразилией, а также с Турцией пока не имеют значительных успехов. Он напомнил, что ни одна из этих стран не входит в десятку крупнейших инвесторов в украинскую экономику.
"Рост товарооборота наблюдается лишь с Пекином (с 6 млрд. долларов в 2008 году до 8,5 млрд. долларов в 2011 году), но и это главным образом эффект мировой экономической экспансии Китая, а не результат эффективной дипломатии Украины", - отметил аналитик.
Он добавил, что украинско-турецкий товарооборот до сих пор не вышел на докризисный уровень, а реализация самого главного проекта с Бразилией - "Циклон-4" - из года в год откладывается.
Т.ОЛЬШАНСКИЙ также отметил, что Китай в 2010 году предложил Украине кредитную линию на 4 млрд. долларов, за счет которой на сегодняшний день реализуется лишь два проекта стоимостью около 1 млрд. долларов.