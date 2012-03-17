Попытки найти "третий путь" не заменят Украине ни Россию, ни ЕС

Попытки украинской власти найти "третий путь" во внешней политике через развитие отношений, в первую очередь, с Китаем и Бразилией не заменят Украине ее традиционных политических партнеров - Европейский Союз и Россию.

Такое мнение УНИАН высказал эксперт Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Тадеуш ОЛЬШАНСКИЙ, комментируя опубликованную недавно в "Зеркале недели" статью министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО.

Аналитик отметил, что вновь озвученная министром концепция "третьего пути" появилась на фоне ухудшения отношений с Евросоюзом и растущим давлением со стороны России.

"Экономически ее реализация может принести реальные результаты, но в то же время активизация сотрудничества с Китаем и Бразилией не уравновесит политическое влияние РФ на Украину и не станет альтернативой интеграции Киева с ЕС", - считает эксперт.

Он высказал мнение, что К.ГРИЩЕНКО своей статьей пытался продемонстрировать в первую очередь "активность украинской внешней политики", а также то, что в отношениях с Евросоюзом для украинской власти важнейшими являются экономические и визовые, а не политические вопросы.

Т.ОЛЬШАНСКИЙ отметил, что попытки Украины развивать экономическое сотрудничество с Китаем, Бразилией, а также с Турцией пока не имеют значительных успехов. Он напомнил, что ни одна из этих стран не входит в десятку крупнейших инвесторов в украинскую экономику.

"Рост товарооборота наблюдается лишь с Пекином (с 6 млрд. долларов в 2008 году до 8,5 млрд. долларов в 2011 году), но и это главным образом эффект мировой экономической экспансии Китая, а не результат эффективной дипломатии Украины", - отметил аналитик.

Он добавил, что украинско-турецкий товарооборот до сих пор не вышел на докризисный уровень, а реализация самого главного проекта с Бразилией - "Циклон-4" - из года в год откладывается.

Т.ОЛЬШАНСКИЙ также отметил, что Китай в 2010 году предложил Украине кредитную линию на 4 млрд. долларов, за счет которой на сегодняшний день реализуется лишь два проекта стоимостью около 1 млрд. долларов.