Взрыв возле президентского дворца в Йемене: 26 человек погибли

У здания президентского дворца в столице Йемена Сане подорван автомобиль, погибли по меньшей мере 26 человек, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

Сегодня в Йемене состоялась церемония присяги нового президента страны Абду Раббу Мансура ХАДИ перед йеменскими парламентариями.

Ранее беспорядки в Йемене устраивали беспорядки представители сепаратистское движение, добивающегося автономии или даже независимости юга Йемена. Из-за этих активистов в начале этой недели на избирательных участках страны погибли четыре человека, в том числе десятилетний ребенок.