Десяткам американских телестанций грозит отзыв лицензии

Американские власти расследуют деятельность нескольких десятков американских телестанций. По информации правозащитников, они использовали в своих новостных программах сюжеты, подготовленные сотрудниками Белого дома и частными корпорациями без ссылки на первоисточник, сообщает Independent.

За 10 месяцев мониторинга некоммерческая организация Центр по проблемам СМИ и демократии (Centre for Media and Democracy) обнаружила подобные нарушения у 77 телеканалов. Как следует из доклада правозащитников, в некоторых сюжетах восхвалялись достижения американских военных в Ираке и продукция компаний. В скандале оказались замешаны такие компании, как Pfizer и Mars.

Американское законодательство требует, чтобы вещатели не размещали подготовленные коммерческими или государственными структурами видеоматериалы под видом редакционных. Нарушителям грозит штраф в 32,5 тысячи долларов за каждый случай скрытой рекламы. У злостных нарушителей может быть отозвана лицензия.

Лента.ру