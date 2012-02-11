Греческое правительство потеряло 6 человек, но одобрило кредит ЕС

Кабинет министров Греции одобрил в ночь на субботу кредитное соглашение с ЕС, сообщает греческое государственное телевидение. Голосование в парламенте должно состояться в понедельник.

Открывая заседание кабинета, которое продлилось несколько часов, премьер-министр Лукас Пападимос предупредил, что любое развитие событий, при котором соглашение не будет принято, может оказаться "катастрофичным". Он также заявил, что в правительстве страны не будут участвовать партии и министры, которые не поддержат соглашение.

Международные кредиторы (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) предлагают Греции 130-миллиардную кредитную программу и списание долга на 100 миллиардов евро в обмен на многолетнюю программу экономии, напоминает РИА Новости.

Шесть членов правительства - министр транспорта и пятеро замминистров из разных ведомств - подали в отставку в четверг и в пятницу в знак протеста против мер по сокращению расходов, которые требует "тройка" международных кредиторов. Одна из трех партий, поддерживающих коалицию - националистическая ЛАОС - полностью отозвала своих представителей из правительства, также ушли в отставку два замминистра от социалистов.