Турция продолжает поиск экипажа затонувшего судна Вера

Береговая охрана Турции продолжает поиск 8 членов экипажа затонувшего судна „Вера”, среди которых 7 украинцев.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его данным, к поискам привлечены корабли береговой охраны и морская авиация. Также на место проведения поисковых работ прибыли водолазы.

Что касается трех спасенных украинцев с судна «Вера», то они продолжают находиться в больнице г. Эрикли, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Спасенные были обеспечены необходимой одеждой и мобильной телефонной связью для общения с родными в Украине.

Сотрудники Посольства Украины в Турции находятся в постоянном контакте со спасенными, администрацией больницы, а также с соответствующими службами береговой охраны Турции.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Турецкой Республике и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщалось, судно „Вера”, перевозившее груз из России в турецкий порт Измир, затонуло вечером 31 января возле турецкого побережья. На борту судна на момент аварии находились 11 членов экипажа, из которых 10 граждане Украины. Удалось спасти троих украинцев.

Причиной аварии 114-метрового судна стал сильный шторм.