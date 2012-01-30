Польша отдаст Национальный стадион в аренду на 15 лет

Польские власти планируют отдать в аренду построенный в рамках подготовки к Евро-2012 Национальный стадион в Варшаве государственной компании Narodowe centrum sportu (NCS) на 15 лет.

Об этом кореспонденту УНИАН в Польше сообщил глава правления созданной в 2007 году и ответственной за постройку стадиона компании NCS Рафал КАПЛЕР.

"Сейчас мы ведем переговоры. Стороны - собственник стадиона, Министерство спорта и NCS - заинтересованы в этом, и я убежден, что такой договор будет подписан", - отметил он.

Как сказал Р.КАПЛЕР, с момента подписания договора госкомпания прекратит дотироваться из бюджета и должна будет сама зарабатывать на арендную плату и содержание обьекта.

По оценкам NCS, покрытие базовых и изменяемых затрат Национального стадиона обойдется в сумму от около 5,5 млн. долларов до более 9 млн. долларов в год (по текущему курсу 1 USD = 3,2 PLN).

Р.КАПЛЕР отметил, что, согласно бизнес-плану постройки стадиона, он сможет зарабатывать на свое содержание уже с 2013 года.

Министр спорта Польши Йоанна МУХА на пресс-конференции в воскресенье по поводу открытия Национального стадиона выразила уверенность в том, что стадион сможет сам зарабатывать на свое содержание, признав в то же время, что это не будет легким заданием.

Он заметила, что большинство стадионов в мире являются убыточными, в том числе крупнейший в Европе стадион "Камп Ноу" в Барселоне, который может вместить почти 100 тысяч зрителей.

Как сказала Й.МУХА, кроме доходов от оренды коммерческих площадей и спонсорства, стадион будет зарабатывать на проведении масовых мероприятий, количество которых может ежегодно составлять от 10 до 15.

Й.МУХА добавила, что договор об аренде стадиона с NCS может быть подписан в ближайшие 2-3 месяца.

Как сообщал УНИАН, 29 января состоялось торжественное открытие Национального стадиона в Варшаве, который стал крупнейшей футбольной ареной в стране, способной вместить 58 тысяч зрителей.