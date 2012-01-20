Бузек: отношения Киева и Брюсселя затормозило дело против Тимошенко

Ежи Бузек, который покидает должность президента Европарламента, считает, что судебное преследование в Украине бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко затормозило отношения между Киевом и Брюсселем.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Он также отметил, что политизированное судебное дело в отношении Юлии Тимошенко привело к потере Киевом возможности тесной интеграции с ЕС: «Я считаю, что сначала была возможность влиять на ситуацию в Украине относительно улучшения сотрудничества с Европейским союзом. Но вследствие судебного преследования бывшего премьер-министра (Юлии Тимошенко) много усилий в этом направлении было просто испорчено».