S&P понизило кредитный рейтинг Европейскому фонду стабильности

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Европейскому фонду финансовой стабильности (European Financial Stability Facility, EFSF) до уровня АА+.

Агентство пообещало вернуть высший уровень ААА, если EFSF предложит новые механизмы повышения надежности ценных бумаг.

Соответствующее решение было принято после понижения рейтингов Франции и Австрии, так как они служили гарантами европейской финансовой устойчивости фонда, говорится в заявлении S&P.

Европейский фонд финансовой стабильности был создан в 2010 году после начала долгового кризиса в Греции. Целью создания фонда было поддержание устойчивости еврозоны с помощью предоставления из него займов странам, испытывающим финансовые трудности.