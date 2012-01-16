Иран призывает арабские страны не увеличивать добычу нефти

Иран призывает своих соседей по Персидскому заливу воздержаться от увеличения объемов добываемой нефти в случае введения Евросоюзом санкций в отношении ИРИ.

Как передает Reuters, об этом в интервью, опубликованном в газете Sharq, заявил представитель Ирана в ОПЕК Мохаммед-Али ХАТИБИ.

"Последствия этого могут быть непредсказуемыми. ...Наши арабские соседи не должны сотрудничать с этими авантюристами, им следует вести благоразумную политику", - цитирует РИА Новости.

Как сообщалось, США и ряд других стран Запада обвиняют Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.

9 января Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) официально подтвердило информацию о том, что Иран приступил к работе по обогащению урана до 20% на новом заводе.

День спустя группа американских сенаторов призвала европейские власти поторопиться с принятием нефтяных санкций против Ирана, на долю которого приходится 5,8% общего объема нефтяного импорта ЕС. Сами же европейские власти планируют обсудить запрет на импорт иранской нефти на встрече министров иностранных дел ЕС 23 января. Как сообщали ранее западные СМИ, Евросоюз может на шесть месяцев отсрочить введение санкций против Ирана, чтобы некоторые страны могли найти альтернативные источники поставок.

В ответ на угрозу введения санкций иранские власти пригрозили перекрыть Ормузский пролив.