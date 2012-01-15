Украина выражает соболезнование семьям погибших в Ираке
02:38, 15 января 2012Мир
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МИД обращается ко всем политикам
В Украине призывают все политические силы Ирака продолжить всеобъемлющий диалог, чтобы предотвратить дестабилизацию внутриполитической ситуации и обеспечить демократическое развитие общества.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, об этом говорится в заявлении министерства.
Министерство иностранных дел Украины выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым вследствие терактов в городе Басре.
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