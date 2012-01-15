Украина выражает соболезнование семьям погибших в Ираке

В Украине призывают все политические силы Ирака продолжить всеобъемлющий диалог, чтобы предотвратить дестабилизацию внутриполитической ситуации и обеспечить демократическое развитие общества.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, об этом говорится в заявлении министерства.

Министерство иностранных дел Украины выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым вследствие терактов в городе Басре.